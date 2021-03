Connect on Linked in

In Amsterdam Zuid-Oost is donderdagmiddag een man neergeschoten. De politie is op zoek naar een of meer daders.

De man is rond twee uur neergeschoten op de Alexander Dumaslaan in Amsterdam Zuid-Oost, in de wijk Venserpolder. Dit meldt de politie. Niet duidelijk is hoe ernstig hij gewond is.

Hulpdiensten zijn ter plaatse. De politie is op dit moment op zoek naar een of meer op de vlucht geslagen verdachten.

Later meer hierover.