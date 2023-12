Steeds meer cocaïnesmokkel via haven Hamburg

Connect on Linked in

De rol van de haven in Hamburg in de wereldwijde cocaïnesmokkel wordt steeds groter. Dat blijkt uit onderzoeksstatistieken van de Duitse douane en politie. De Duitse autoriteiten hebben dit jaar al ruim 35 ton cocaïne in beslag genomen, waarvan het grootste deel in de haven van Hamburg.

Volgens informatie van NDR zal de daadwerkelijke vangst ruim 40 ton bedragen, omdat nog niet alle cocaïnevondsten statistisch zijn geregistreerd. Nog maar een paar jaar geleden zouden dergelijke in beslag genomen hoeveelheden in Duitsland ondenkbaar zijn geweest.

De autoriteiten gaan ervan uit dat de steeds grotere recordvangsten een bewijs zijn dat er over het geheel genomen meer cocaïne Europa bereikt. De vuistregel onder douanebeambten is dat voor elke gevonden kilo cocaïne er nog eens negen kilo onopgemerkt op de Europese zwarte markt belandt.

Corruptie

In een rapport van Europol stond eerder dit jaar al dat in de drie grootste Europese havens (Rotterdam, Antwerpen en Hamburg) corrupte contacten binnen logistieke bedrijven in de haven en scheepvaart een grote zwakke plek zijn in de bestrijding van de internationale cocaïnehandel. De haven van Hamburg is de op twee na grootste haven van Europa, na de haven van Rotterdam en de Antwerpse haven.

Verschuiving

Vorig jaar waren er ook een aantal schietpartijen in Hamburg die verband zouden houden met drugsbendes. De haven van Hamburg is aantrekkelijker geworden voor criminelen en hooggeplaatste narcotica-onderzoekers zijn bezorgd dat de enorme toename van de inbeslagnames in Duitsland een trendverschuiving op de internationale drugsmarkt weerspiegelt.

Kwetsbaar

Het probleem is dat de georganiseerde drugscriminaliteit nu ook specifiek de Duitse Noordzeehavens infiltreert. Mensen die in de havenlogistiek in Hamburg of Bremerhaven werken, worden herhaaldelijk benaderd door criminelen. Ze proberen er bijvoorbeeld ook achter te komen of mensen in financiële nood verkeren, zodat ze kwetsbaarder zijn om mee te helpen cocaïne uit de havens te halen.

Volgens bronnen van NDR betalen criminele groeperingen in Hamburg tienduizenden euro’s voor zelfs de eenvoudigste diensten, zoals het verplaatsen van een container.

Plan

Samen met de politie en de havensector werkt de douane nu aan een plan om de Duitse Noordzeehavens veiliger te maken. Het doel is om mensen die in de havenlogistiek werken bewust te maken van de gevaren van de georganiseerde misdaad. Tegelijkertijd moet er meer zicht en scherpte zijn op corrupt havenpersoneel van binnenuit.

Arrestaties

Vorige week werden in Hamburg vijf verdachten opgepakt in een cocaïnezaak. Daarbij werden naast cocaïne ook vuurwapens en luxe auto’s in beslag genomen. Ook in deze zaak zou een corrupte havenmedewerker verdachte zijn.

De massale inbeslagnames in 2023 zouden met name het gevolg zijn van een onderzoek door de douane-onderzoeksafdeling van Stuttgart. Als onderdeel van het proces werden tientallen tonnen cocaïne in beslag genomen in Hamburg, maar ook in andere steden en in andere Europese landen.

