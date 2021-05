Steeds meer illegale sigarettenfabrieken

Connect on Linked in

De FIOD en de douane hebben in de afgelopen vijf jaar zo’n veertig illegale sigarettenfabrieken ontmanteld. In die fabrieken worden veel Poolse en Oekraïense uitgebuit, die weinig verdienen en onder slechte omstandigheden werken en wonen.

Trend

De FIOD pakt de illegale sigarettenproductie en -smokkel aan met een special team dat de naam ‘Smoke’ heeft meegekregen. Er zou in Nederland en België sprake zijn van een trend. Dat meldt het Brabants Dagblad deze week in een uitgebreide reportage. Steeds vaker worden illegale fabrieken opgezet. Verklaring kan zijn dat er in Oost-Europa meer jacht wordt gemaakt op de verboden productie. Mogelijk verhuisden de criminelen naar landen met een kleinere pakkans.

Uitbuiting

In een sigarettenfabriek die in het najaar van 2018 in Lithoijen werd opgerold waren zeven Oekraïners aan de slag. De rechter stelde later dat de situatie ‘riekte naar uitbuiting’, schrijft de krant. Zij veroordeelde de mannen tot celstraffen. Maar wel voorwaardelijk omdat ze het eigenlijk ‘niet passend’ vond de Oekraïners vast te zetten, nadat ze mogelijk al waren uitgebuit.

Crimineel

De leider van het FIOD-team wijst erop dat de overheid ook accijnzen misloopt door de productie van illegale sigaretten, dat het criminele geld moet worden witgewassen en dat ook echt gaat om criminele organisaties die complete sigarettenfabrieken opzetten. Daarnaast dwarsbomen zij het gezondheidsbeleid dat is gericht op het ontmoedigen van roken.

Bij de illegale sigarettenfabrieken doen de FIOD en de douane regelmatig invallen.

Beeld: FIOD