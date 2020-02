Strafeisen tot 8 jaar en 9 maanden tegen viertal voor 1297 kilo heroïne

Connect on Linked in

De rechtbank in Amsterdam heeft donderdag tot acht jaar en negen maanden cel geëist tegen vier verdachten die terechtstaan voor het invoeren van 1297 kilo heroïne in de Britse havenstad Felixstowe. De drugs met een straatwaarde van tussen de 25 en 50 miljoen euro zaten in een container verstopt tussen dozen met handdoeken uit Pakistan. In de Engelse media werd de recordvangst breed uitgemeten.

Container leeggehaald

Een observatieteam van de politie volgt op 2 september 2019 de 54-jarige Rotterdammer wanneer hij met zijn vrachtwagen in de haven van Antwerpen een container ophaalt. Kort daarvoor heeft de Nederlandse politie van de Belgische autoriteiten informatie ontvangen dat deze specifieke container in Engeland is gecontroleerd en de Britse douane 1297 kilo heroïne in de container met dozen handdoeken aantrof. De Engelse douane haalt de heroïne eruit, plaatst zes gram terug en geeft de container weer vrij.

Arrestatieteam

Als de Rotterdammer bij een loods in Bergschenhoek (Zuid-Holland) aankomt en daar met de andere Rotterdammer van 48 en een 51-jarige Rijswijker de pakketten uit de container laden, grijpt een arrestatieteam in. Een 27-jarige man uit Bergschenhoek die er vandoor gaat in zijn auto wordt bij Bunnik aangehouden.

Tegen de 54-jarige Rotterdammer en de Rijswijker werd acht jaar en negen maanden geëist. De 27-jarige verdachte gaat als het aan het OM ligt acht jaar en zes maanden de cel in. De 48-jarige Rotterdammer hoorde zes jaar en acht maanden tegen zich eisen.

Nauwe samenwerking

Volgens het OM was er sprake van een ‘nauwe en bewuste onderlinge samenwerking’ tussen de vier verdachten. Uiteindelijk is slechts zes gram heroïne ingevoerd. ‘Maar dat is natuurlijk niet de hoeveelheid waar de verdachten op rekenden’, aldus het OM. ‘Als de Engelse politie niet had ingegrepen, was 1297 kilo heroïne ingevoerd. Ook de voorbereidingshandelingen waren gericht op een grote hoeveelheid.’

Twee verdachten werden eerder veroordeeld voor drugsdelicten en de 27-jarige man is eerder in 2019 betrokken geweest in een strafzaak waarin een xtc-lab in zijn bedrijf werd gevonden.

De rechtbank doet op 5 maart uitspraak.