Straffen voor productie in crystal meth-lab: tot negen jaar cel

De Utrechtse rechtbank heeft tien mannen veroordeeld met straffen tot negen jaar voor deelname aan een criminele organisatie die crystal meth produceerde. Er zijn drie drugslabs ontdekt: in Herwijnen, Kerkenveld en Ridderkerk, en een opslag in Zwijndrecht. Twee mannen namen volgens de rechtbank ook deel aan een organisatie die een cocaïnewasserij in Nijeveen runde. De maximale straf was conform de eis.



Vergelijkbaar met legaal bedrijf

De verdachten waren onderdeel van een zeer professionele organisatiestructuur, te vergelijken met dat van een legaal bedrijf. Zo hielden zij zich bezig met het hele productieproces van crystal meth. Ze gingen over onder andere (de prijzen van) grondstoffen, de productielocaties, de verkoop, het afvoeren van drugsafval en het aansturen van Mexicaanse ‘koks’ die in de drugslabs de crystal meth produceerden. Er bestond een duidelijke hiërarchie en taakverdeling, waarbij sprake was van een leider, een boekhouder, investeerders, coördinatoren en uitvoerders. Uit het onderzoek naar de drugslabs bleek dat er voor ruim 130 kilo aan crystal meth is aangetroffen, terwijl uit onderschepte Encrochat berichten naar voren komt dat er nog veel meer is geproduceerd.

Encrochat

De verdachten communiceerden met elkaar via versleutelde Encrochat-berichten. In april 2020 werd de server van Encrochat, die in Frankrijk stond, gehackt door de Franse autoriteiten. Bij die hack werden miljoenen berichten van gebruikers onderschept en overgedragen aan Nederland. Zo kwam de politie uiteindelijk de verdachten op het spoor.

Een 41-jarige man uit Dordrecht is veroordeeld tot een celstraf van 9 jaar en een geldboete van 60.000 euro. Hij gaf leiding aan de criminele organisatie die zich bezighield met de productie van crystal meth. Daarnaast vervulde hij ook een rol binnen de organisatie die de cocaïnewasserij runde. Aan de overige verdachten die deelnamen aan de criminele organisatie zijn celstraffen opgelegd variërend van 2 tot en met 7 jaar, afhankelijk van hun rol.

De organisatie werkte samen met buitenlandse drugscriminelen, de zogenaamde “koks” uit Mexico, aldus de rechtbank. In de zaak stond ook ex-profvoetballer Ferne S. terecht,

Cocaïnelab

De rechtbank heeft twee verdachten ook veroordeeld voor deelname aan een andere criminele organisatie die zich bezighield met het maken van snuifcocaïne en het verkopen ervan. Het bewerkingsproces vond plaats in een lab in de woning van één van die verdachten, waar ook ruim 5 kilo cocaïne is aangetroffen.

Deze mannen zijn veroordeeld tot 4 en 2 jaar cel.