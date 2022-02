Strafeisen tot negen jaar voor drugsorganisatie met ex-Feyenoorder

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft maandag voor de rechtbank in Utrecht celstraffen van drie tot negen jaar geëist tegen dertien mannen van 32 tot 62 jaar. Ook zijn geldboetes geëist van 20.000 tot 60.000 euro. De mannen worden verdacht van deelname aan twee criminele organisaties die gericht waren op het aansturen van drugslabs en cocaïnehandel. Eén van de verdachten is ex-profvoetballer Ferne S. (36), die voor o.a. Feyenoord speelde.

Encrochat

De verdachten uit Leersum, Zoetermeer, Den Haag, Maasdam, Moerdijk, Utrecht, Rotterdam (2x), Dordrecht (4x) en Hendrik-Ido-Ambacht kwamen in beeld nadat politie en justitie pgp-chats wisten te kraken die verdachten naar elkaar stuurden via de berichtendienst Encrochat. Volgens justitie waren de drugslabs zeer professioneel en werden bij meerdere labs ‘koks’ uit Mexico ingevlogen. Uit gekraakte pgp-berichten zou blijken dat de groep verdachten een organisatorische en aansturende rol in de criminele organisaties had.

Vijf drugslabs

De informatie van de Encrochat-servers leidde in juni en augustus 2020 tot invallen in drugslabs, cocaïnewasserijen en opslagplaatsen in onder meer Herwijnen, Kerkenveld, Nijeveen, Ridderkerk, Zwijndrecht en Lelystad. Bij of kort na deze invallen zijn meerdere verdachten gearresteerd die door de opsporingsdiensten direct aan deze zaken gelinkt konden worden. Deze verdachten zijn of worden vervolgd in verschillende strafrechtelijke onderzoeken.

Aansturende rol

Uit onderzoek naar alle beschikbare chatberichten is volgens justitie ook gebleken dat er in deze zaken sprake was van een aansturende rol van een overkoepelende groep mannen. Elf van de mannen die maandag terecht stonden, worden er van verdacht een criminele organisatie te hebben gevormd die gericht was op onder meer de productie van methamfetamine in deze vaak zeer professionele drugslabs en cocaïnehandel.

‘Koks’

De elf verdachten communiceerden volgens justitie veelvuldig over de drugslabs en over de handel in cocaïne. Zo bespraken ze onder andere het regelen van de betreffende panden, de aanvoer van grondstoffen, de afvoer van afval en het regelen van uitvoerders (‘koks’). Bij doorzoekingen van panden van de verdachten zijn synthetische drugs aangetroffen die op grond van de onderschepte communicatie daar ook verwacht konden worden.

Drie van de mannen die maandag voor de rechter verschenen, worden er van verdacht een tweede criminele organisatie te hebben gevormd, die zich richtte op grootschalige handel in en productie van cocaïne en synthetische drugs.

Ex-profvoetballer

De hoogste strafeisen – twee keer negen jaar en geldboetes van 60.000 euro – betreffen de zaken tegen twee mannen die ervan verdacht worden leiding te hebben gegeven aan de eerstgenoemde criminele organisatie. In de strafzaak staat ook ex-profvoetballer Ferne S. terecht die tussen 2003 en 2011 speelde bij o.a. Feyenoord, FC Den Bosch, NEC, RKC en NAC. Hij wordt verdacht van deelname een een criminele organisatie en het bezit van 40 gram cocaïne, bijna 7 gram mdma en bijna 2,5 kilo hasj. Tegen hem eist het OM vier jaar cel.

Veertiende verdachte

Behalve de dertien vermeende leden van de twee criminele organisaties stond in de zaak ook een 37-jarige Eindhovenaar terecht. Hij kwam tijdens het onderzoek in beeld, maar wordt niet verdacht van deelname aan een criminele organisatie. Wel is tegen hem vierenhalf jaar cel en 20.000 euro boete geëist op verdenking van drugsbezit naar aanleiding van de vondst van een kleinschalig drugslab en een flinke hoeveelheid drugs (amfetaminepasta- en olie, mdma, cocaïne en 4MMC) in zijn woning.

Verbeurdverklaring

Tijdens het onderzoek zijn diverse goederen en contante geldbedragen in beslag genomen, die volgens het OM verkregen zijn met crimineel geld. De officieren van justitie hebben de rechtbank daarom verzocht dit beslag verbeurd te verklaren. Het gaat daarbij om onder meer een plezierjacht, een Landrover, een Volkswagen, een waterscooter en ruim 280.000 euro cash geld.

Omdat justitie na een eventuele veroordeling van de verdachten waarschijnlijk een zogenaamde ontnemingsprocedure start, is alvast conservatoir beslag gelegd op onder meer bankrekeningen, auto’s, motoren en waterscooters.