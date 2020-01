Strafzaak tegen viertal voor ontvoering en poging doodslag in Beverwijk

Connect on Linked in

Op donderdag 9 januari vindt in de rechtbank in Haarlem de pro-formazitting plaats tegen vier mannen die worden verdacht van ontvoering, mishandeling en poging tot doodslag op een 37-jarige man in Beverwijk, op 6 juli 2019. Het slachtoffer belandde zwaargewond in het ziekenhuis.

Het slachtoffer uit Beverwijk werd op de bewuste zaterdagavond door het viertal beschoten, uit een woning in de Melis Stokelaan gehaald en meegesleurd in een busje. De man werd vervolgens mishandeld, opnieuw beschoten en op de Hoflaan in Heemskerk uit het busje gegooid.

Klopjacht

Hulpdiensten werden in eerste instantie gealarmeerd voor een schietpartij op de Pieter Cheeuwenlaan in Beverwijk. De achtervolging van de politie eindigde op de Luxemburglaan in Heemskerk. Daar stopte de bestelbus en probeerden de verdachten tevergeefs te voet te ontkomen. De vier verdachten – Klevis P. (42), Florian M. (26), Santjago M. (27) en Eraldo C. (25) – werden door de politie opgepakt en zitten sindsdien vast.

Twee vuurwapens

Tijdens de achtervolging werden meerdere goederen uit de bestelbus gegooid die later zijn teruggevonden. Niet ver van het slachtoffer vandaan werden twee vuurwapens gevonden.

Het is nog onduidelijk wat het motief voor de ontvoering en beschieting was. Op social media gingen geruchten dat de ontvoerde man een “jonge jongen” was. De politie kon dit niet bevestigen.