Streng Italiaans maffiaregime dreigt voor vijf Belgen, ontspringt Lucio Aquino de dans?

Het Hof van Cassatie in België heeft het cassatieberoep verworpen van drie vermeende Italiaanse maffiosi uit Belgisch-Limburg in het onderzoek Eureka, naar leden van de Italiaanse maffiaclan ‘ndrangheta. Eén van hen is al overgeleverd aan Italië. Voor vijf andere verdachten dreigt hetzelfde lot. Dat schrijft het Belang van Limburg.

(Op de foto Lucio Aquino / Beeld: Belga)

Donato O. (35) zit sinds woensdag als eerste van de zes verdachten vast in een Italiaanse cel. Ook de cassatieberoepen van zijn neef Lucio Aquino (61) en Francesco S. (56) werden afgewezen. Hetzelfde lot dreigt nu voor zijn broer Sebastiano S. (53), pizzabakker Marcello N. (56) en zijn broer Giuseppe N. (49) uit Genk. Het Hof van Cassatie moet hun zaak nog behandelen, maar de verwachting is dat ook zij vroeg of laat overgeleverd zullen worden naar Italië, waar hen een streng maffiaregime wacht.

Lidmaatschap ‘ndrangheta

De zes vermeende Belgische leden van de Italiaanse maffiaclan ‘ndrangheta worden verdacht van witwaspraktijken, belastingontduiking, drugssmokkel en fraude. Ze zouden grote partijen cocaïne vanuit Latijns-Amerika hebben geïmporteerd naar de haven van Antwerpen. Tussenstop was een Italiaanse haven. Ook worden ze verdacht van het opzetten van cocaïnewasserijen en de in- en uitvoer van hasj en wiet.

Eureka

In het Italiaanse en Belgische onderzoek Eureka werden op 3 mei 2023 bij invallen in verschillende Europese landen 147 vermeende leden van de ‘ndrangheta opgepakt. Van de zes Belgische Limburgers vraagt Italië sindsdien om de overlevering.

Costa

Donato O. werd woensdag als eerste overgeleverd aan Italië. Voor de vijf andere verdachten dreigt hetzelfde scenario, al zit er bij Lucio Aquino mogelijk nog een addertje onder het gras. Aquino zit namelijk vast in de gevangenis in Hasselt in het omvangrijke Belgische onderzoek Costa naar grootschalige internationale cocaïnehandel. Daarin staan 62 verdachten centraal, waaronder ook Bandidos-lid Geert F., de bejaarde ex-rijkswachter Willy Van Mechelen en de voortvluchtige Nederlandse drugsbaron Bolle Jos.

Uitstel

Doordat Lucio Aquino vastzit in Hasselt, wordt zijn overlevering aan Italië uitgesteld tot de zaak is voorgekomen en hij zijn straf heeft uitgezeten. Onderzoek Costa blokkeert met andere woorden nog jarenlang het Italiaanse Europees Aanhoudingsbevel (EAB). Hierdoor is het goed mogelijk dat het nog vijf tot tien jaar duurt voordat de volledige detentieprocedure in deze zaak is afgerond. Dat Italië tot dan zal wachten met het vonnis tegen Aquino lijkt echter onwaarschijnlijk. Of hij zijn straf uiteindelijk in België of Italië uitzit, is vooralsnog onduidelijk.