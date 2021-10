Limburgse accountant (37) opgepakt in omvangrijk cocaïneonderzoek Costa

Connect on Linked in

De politie heeft woensdag bij invallen in dertien panden in Nederland drie verdachten opgepakt. Ook in België en Spanje werden verdachten gearresteerd. Ze worden allemaal in verband gebracht met de smokkel van de grootste cocaïnevangst ooit in België: ruim 11.000 kilo. Eén van de drie Nederlandse arrestanten is volgens omroep L1 accountant Joep H. (37) uit het Limburgse Linnen. Hij zou via zijn bedrijf in Beek een grote rol hebben bij cocaïnetransporten van duizenden kilo’s.

Het draait allemaal om het omvangrijke onderzoek Costa naar grootschalige internationale cocaïnehandel, waarvoor sinds vorig jaar al de bejaarde ex-rijkswachter Willy van Mechelen (78) en Lucio Aquino vastzitten.

In België vonden woensdag veertien invallen plaats in Sint-Truiden, Borgloon, Maasmechelen, Heusden-Zolder en Landen. Daarbij zijn negen verdachten opgepakt. Ook werden vijf vuurwapens, 20.000 euro cash, enkele motorfietsen en auto’s in beslag genomen. Gelijktijdig vonden er in Nederland dertien invallen plaats, waarbij drie verdachten zijn gearresteerd. In Spanje waren er twee huiszoekingen en werd één verdachte opgepakt.

Recordlading

Op 27 oktober 2020 werd in de Antwerpse haven een recordlading van ruim 11.000 kilo zuivere cocaïne gevonden tussen oud-ijzer in zeecontainers. Het betrof de grootste inbeslagname van cocaïne ooit in België. Eind september 2020 werden tijdens Operatie Costa onder meer de voormalige rijkswachter Willy van Mechelen, Lucio Aquino en dertien andere verdachten opgepakt, waaronder hooligan Nathan Steveniers, zoon van basketballegende Willy Steveniers. De organisatie zou een omzet hebben gedraaid van 195 miljoen euro.

2.800 kilo coke

Een jaar eerder startte Operatie Costa nadat in Antwerpen ruim 2.800 kilo cocaïne werd ontdekt in een container met tropisch hout uit Costa Rica, bestemd voor een bedrijf in Maasmechelen. Uit onderzoek van internationale opsporingsdiensten bleek een connectie met de Schinnense accountant Joep H., waar de politie woensdag binnenviel in een voormalig bankgebouw in Beek, van waaruit hij zijn zaken runt.

Witwasser voor organisatie

H. geldt volgens justitie als een kopstuk in de internationale cocaïneorganisatie. Hij zou de accountant van verschillende verdachten in het onderzoek zijn en zou de financiële kennis in huis hebben om bijvoorbeeld grote geldstromen te kunnen witwassen voor de organisatie. Hij staat donderdag in Amsterdam terecht voor een overleveringszitting. Dan wordt beslist of hij direct mag worden overgeleverd aan België.

De accountant zegt zelf alleen een adviserende rol te hebben gespeeld voor meerdere verdachten in het onderzoek. Justitie verdenkt hem echter ook van directe betrokkenheid bij de smokkel van de 2.800 kilo cocaïne tussen tropisch hout uit Costa Rica in 2019.

Structuur

Het federaal parket begon twee jaar geleden een groot onderzoek naar de criminele organisatie achter de grootschalige cocaïnesmokkel. In 2020 werden in België tot twee keer toe een groot aantal invallen gedaan, waarbij verschillende verdachten werden opgepakt. Uit het onderzoek bleek dat de uitstekend gestructureerde criminele organisatie grote partijen cocaïne verscheepte vanuit onder meer Costa Rica, Ecuador en Brazilië.