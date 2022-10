Supermarkt en woningen doorzocht in onderzoek vermiste Jihad Jafo

Connect on Linked in

De politie heeft donderdagochtend een supermarkt in Hoogeveen en twee woningen in Hoogeveen en Den Ham doorzocht in het onderzoek naar de gewelddadige dood van Jihad Jafo (33) uit Enschede.

De supermarkt aan De Weide in Hoogeveen zal door deze doorzoeking tot en met zaterdag niet open zijn, meldt de politie. De doorzoekingen maken deel uit van het onderzoek naar de dood van Jihad Jafo en zijn gericht op het veiligstellen van sporen.

Opsporing Verzocht

Of de zoektocht iets opgeleverd heeft, is vooralsnog onduidelijk. De politie zegt verder dat er momenteel nog geen nadere mededelingen gedaan kunnen worden. In het programma Opsporing Verzocht van dinsdag 11 oktober zal de zaak belicht worden.

Overijssels kanaal

Het lichaam van de vermiste Syriër Jihad Jafo uit Enschede werd in mei dit jaar aangetroffen in het kanaal Almelo – De Haandrik, ter hoogte van het dorp Bruchterveld (bij Hardenberg). Jafo werd op 6 december 2021 voor het laatst in levenden lijve gezien. Hij zou bij iemand in een auto zijn gestapt, waarna hij spoorloos verdween.

Drugsmilieu

De recherche hield vanaf het begin rekening met een conflict binnen het criminele milieu, aangezien Jafo in het verleden als drugskoerier actief is geweest. Volgens de recherche ging hij ook veel om met mensen in het Duitse Gronau, vlak over de grens bij Enschede. Hij kwam daar wel eens in horecagelegenheden.