29 juni 2025

Surinaamse politicus en rapper “Bordo” (43) uitgeleverd aan Frankrijk om cocaïnesmokkel

De Surinaamse politicus en drugshandelaar Joël Martinus, ook bekend als “Bordo” en “Mony Hond”, is vrijdag door de Braziliaanse autoriteiten uitgeleverd aan Frankrijk. “Bordo” werd in mei 2024 in Brazilië opgepakt. De uitleveringsprocedure duurde ruim een jaar.