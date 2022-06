Suriname bij veiligheidstop over transnationale georganiseerde misdaad

Connect on Linked in

De Surinaamse minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie (JusPol) heeft donderdag en vrijdag samen met een delegatie deelgenomen aan de eerste editie van een ministeriële meeting tussen tien landen in Zuid-Amerika. Tijdens de bijeenkomst die plaatsvond in Brasilia (de hoofdstad van Brazilië) hebben Bolivia, Brazilië, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Peru, Suriname en Uruguay een samenwerkingsovereenkomst getekend om transnationale georganiseerde misdaad aan te pakken met steun van Interpol.

De ondertekende ‘Verklaring van Brasilia’ moet ervoor zorgen dat grensoverschrijdende criminaliteit op gecoördineerde wijze wordt voorkomen en bestreden. Dit schrijven Surinaamse kranten en meldt JusPol in een persbericht.

Prioriteit

Het behalen van collectieve veiligheidsdoelen voor Zuid-Amerika stond hoog op de ministeriële agenda. De veiligheidstop werd ook bijgewoond door Jürgen Stock, secretaris-generaal van Interpol. Anderson Torres, minister van Justitie en Openbare Veiligheid in Brazilië, onderstreepte de noodzaak van een regionale alliantie tegen de transnationale georganiseerde misdaad.

In de Surinaamse ministeriële delegatie zaten Melvin Pinas, hoofd van Forensische Opsporing, en hoofdinspecteur Wandena Dihal van de Afdeling Wetgeving en Juridische Adviezen van JusPol. De delegatie werd ondersteund door de Surinaamse Ambassade in Brazilië.

Doelstelling

Het doel van de samenwerking is een betere uitwisseling van gegevens over criminele inlichtingen, geïntegreerde acties, gezamenlijke capaciteitsopbouw en planning van strafrechtelijke onderzoeken mogelijk te maken om de veiligheidslacunes tegen de transnationale georganiseerde misdaad in de regio te helpen dichten.

Brunswijk

Overigens is de vice-president van Suriname, Ronnie Brunswijk, in 1996 in Nederland bij verstek veroordeeld tot zes jaar cel vanwege cocaïnehandel. Hij staat sinds 2015 op de opsporingslijst van Interpol. Ook in Frankrijk is Brunswijk veroordeeld voor drugshandel.