Suriname: veroordelingen in semi-duikbootzaak

In de rechtszaak rond de semi-duikboot in Suriname zijn maandag zeven Colombiaanse mannen en vrouwen veroordeeld tot celstraffen tot vier jaar. Een Cubaanse man werd vrijgesproken. De laagste straf was twee jaar en elf maanden voorwaardelijk, aldus Surinaamse media.

Invoer

De rechtbank vindt de zeven schuldig aan de voorbereiding van handelingen voor de invoer, uitvoer en doorvoer van cocaïne. Een van de verdachten is de eigenaar van het terrein waarop de duikboot is aangetroffen.

De rechter gaat ervan uit de dat de semi-duikboot was bedoeld voor het vervoeren van grote hoeveelheden cocaïne en ook daadwerkelijk kon varen. Het vaartuig werd in maart 2018 gevonden in een buitengebied, een paar honderd kilometer zuidwestelijk van Paramaribo bij Tibiti. Daar vlak in de buurt is een landingsstrip waar de drugszending had moeten worden aangevoerd. Via een rivier was de zending dan naar de kust gegaan.

Acht jaar

Er zijn in het onderzoek ook een ponton, graafmachines, een vissersvaartuig, twee vrachtwagens, een buitenboordmotor, vaten brandstof, een dieselmotor en een container met fiber in beslag genomen.

De officier van justitie Shanta Mahadew had tegen vier van de mannen en een van de vrouwelijke verdachten een straf van acht jaar onvoorwaardelijk en een boete geëist. De zeven zijn vrijgesproken van deelneming aan een criminele organisatie.

Twee verdachten in deze semi-duikbootzaak zijn nog voortvluchtig. Het onderzoek naar de duikboot raakt aan het onderzoek naar Raj O. die getuige in de zaak had moeten zijn. O. verblijft in Nederland en is in Suriname verdacht in een onderzoek naar de aanvoer van cocaïne door de lucht naar zijn rijstbedrijf in West-Suriname.