Surinamer opgepakt in onderzoek naar marteling in België

In het onderzoek naar een gijzeling en foltering in het criminele drugsmilieu in België heeft de onderzoeksrechter in Turnhout deze week een man met een Surinaams paspoort aangehouden, en ook een Nederlander. In februari werd bij Poppel (B) een zwaargewonde Nederlander gevonden. Er zitten nu drie personen vast in de zaak.

Vinger

Arbeiders van de gemeente Ravels meldden aan de politie op donderdag 23 februari om 14.30 dat er een zwaar toegetakelde Nederlandse man op straat lag. Het 37-jarige slachtoffer miste onder meer een vinger en had verder verschillende ernstige snij- en steekwonden. Een ambulance bracht de man met de nodige spoed naar het ziekenhuis in Turnhout.

Nog anderen

De politie arresteerde al snel een 23-jarige Nederlander. Hij is verdachte van foltering, wederrechtelijke vrijheidsberoving en handel en bezit van drugs.

Afgelopen maandag is een 20-jarige Nederlander die woonde in Mol (B) opgepakt. De raadkamer in Turnhout heeft zijn aanhouding vandaag bevestigd. De Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen arresteerde donderdag een 23-jarige man met Surinaamse nationaliteit die in Hasselt woonachtig is.

Hij verschijnt dinsdag voor de raadkamer. De recherche heeft nog andere betrokkenen op het oog.