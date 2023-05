‘Surinamer vast in onderzoek naar flesje met dodelijke mojito’

Connect on Linked in

In het Franse Saint-Étienne zit sinds dinsdag een 32-jarige man uit Suriname vast op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een Franse spoorwegmedewerker. Die overleed op 3 april op het station Chateaucreux in Saint Etienne nadat hij een slok nam uit een plastic flesje dat volgens het etiket een mix met rum bevatte. Onderzoek wees uit dat de SNCF-medewerker was bezweken door een overdosis cocaïne.

Mix met rum

De Surinamer wordt ervan verdacht flesjes in Frankrijk te hebben geïmporteerd die aan de buitenkant leken op een mix van frisdrank met rum maar die in werkelijkheid gevuld waren met vloeibare cocaïne.

De 41-jarige SNCF-medewerker vond 3 april op het station een plastic zak met twee gesloten plastic flesjes waarin volgens de verpakking mojito zat. Nadat hij een slok had genomen uit één van de flesjes kreeg hij na enige tijd stuiptrekkingen en begon over te geven. Enkele minuten daarna verloor hij het bewustzijn om niet veel later te overlijden.

Videocamera’s

Een officier van justitie zegt nu de Surinamer te hebben geïdentificeerd als de man die de plastic zak in het station heeft achtergelaten. Hij is opgespoord op basis van videocamera’s. In zijn woning in Saint Etienne is een fles rum gevonden, van hetzelfde merk als op de plastic flesjes vermeld stond, en waar de vloeibare cocaïne in zat. Het is niet bekend of die fles rum ook vloeibare cocaïne bevatte.

Rechercheurs vonden ook de kleren die de verdachte droeg op de dag dat hij de tas achterliet in de hal van het station van Châteaucreux.

Frans Guyana

De politie vermoedt dat de Surinamer de cocaïne heeft meegenomen op een vlucht vanuit Frans Guyana, dat grenst aan Suriname. Op de dagelijkse vlucht naar Parijs Charles de Gaulle gaan iedere dag cocaïnesmokkelaars mee, meestal zijn dat bolletjesslikkers uit Suriname, zo berichtte de Franse krant Le Monde vorige maand.

