Franse krant brengt cocaïnevluchten naar Suriname in beeld (VIDEO)

Het Franse dagblad Le Monde heeft een analyse gemaakt van illegale vliegbewegingen vanuit Colombia en Brazilië naar Suriname. Volgens de krant geeft dat een beeld van de stroom cocaïne die in het land door de lucht arriveert. Een kwart van de verdachte vliegtuigen zette tijdens de vlucht het identificatiesignaal uit. Le Monde plaatste een video van de analyse op YouTube.

Satellietbeelden

Er zijn in heel Suriname 43 legale landingsbanen waar (kleinere) vliegtuigen kunnen landen en opstijgen. Maar volgens Le Monde zijn dat er in werkelijkheid meer. Sinds 2019 zijn er zeker acht bijgekomen.

Deskundigen maakten een analyse van satellietbeelden die vanaf januari 2020 zijn gemaakt. Er zijn 64 vluchten geïdentificeerd waarvan een kwart tijdens de vlucht boven Suriname het signaal uitschakelde zodat de vliegbeweging niet meer publiekelijk te volgen is. Maar toch waren deze vluchten niet helemaal onzichtbaar omdat sommige op de satellietbeelden zijn waar te nemen.

Koppelen

Op die manier werd de route van vluchten vanuit Colombia zichtbaar, vrijwel zeker allemaal vliegtuigjes die in Suriname cocaïne hebben gedropt. Van 14 vliegbewegingen was dat zeker omdat die te koppelen waren aan informatie van de Surinaamse politie. Er is ook een landingsbaan vlak bij Paramaribo gezien.

Le Monde concludeert op basis van deze illegale vliegbewegingen dat de luchtverkeersleiding en -bewaking in het land tekortschiet.

Braziliaanse criminelen

Een van de routes die nauwkeurig in kaart is gebracht is van een Colombiaans netwerk dat transporten naar een overslagplaats aan de grens met Venezuela brengt. Van daar vertrekken er vluchten naar onder meer landingsstrips in het moeilijk toegankelijke Surinaamse binnenland. Dit deel wordt gecoördineerd door Braziliaanse criminelen. Die zouden beschikken over een vloot van minstens 51 vliegtuigen.

De smokkelaars geven gps-coördinaten in een eenvoudige code door in de vorm van een eenvoudige code zodat de vliegers weten waar ze moeten zijn en de mensen op de grond weten waar er moet worden gewacht. Vanuit Suriname vertrekt de cocaïne naar vooral Frans Guyana en per schip naar bestemmingen in het Caraïbisch gebied.

Bordo

De journalisten van Le Monde stellen vast dat Suriname ‘een narcostaat’ is. Rond onder meer oud-president Bouterse en vide-president Ronnie Brunswijk is een crimineel netwerk gebouwd dat de importen van de drugsvluchten mogelijk maakt. Ook Joël Martinus “Bordo”, een nauw contact van Brunswijk, wordt genoemd. Bordo is in Frankrijk veroordeeld voor het leiden van een netwerk van cocaïnesmokkelaars die vanuit Frans-Guyana naar Parijs vliegen.

Op de vluchten van Suriname naar Amsterdam is de controle zeer streng, waardoor smokkelaars voor de luchtroute kiezen voor Frans Guyana.

Bolletjesslikkers

Frankrijk heeft een probleem met cocaïnesmokkel vanuit Frans Guayana. Dat Franse gebiedsdeel heeft een grens van ruim 500 kilometer lang met het oosten van Suriname.

Er is een dagelijkse vlucht van Cayenne naar vliegveld Charles de Gaulle bij Parijs. Bolletjesslikkers uit Suriname steken de grensrivier de Marowijne over en reizen per taxi vanuit St. Laurent naar de luchthaven. Voor een kilo cocaïne krijgen de koeriers een bedrag tot 1.500 euro betaald. Veel worden er gepakt. Ze krijgen in Frans Guyana doorgaans enkele jaren celstraf.

De smokkelaars zorgen ervoor dat er per vlucht meerdere bolletjesslikkers reizen zodat het risico is gespreid. De controle op vliegveld Félix-Éboué is niet toereikend om iedereen te controleren. Soms gaan er wel 50 bolletjesslikkers mee op een vlucht naar Parijs.

