12 november 2024

Taghi heeft weer advocaten

De tot levenslang veroordeelde hoofdverdachte in het Marengo-proces Ridouan Taghi (46) heeft weer advocaten, zo meldt het gerechtshof in Amsterdam. Het zijn Vito Shukrula en Carlo Crince le Roy. Bij een voorbereidende zitting in september in de hoger beroepszaak van Taghi bij het hof bleek dat Taghi zonder advocaten zit.