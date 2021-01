Taghi in eerste verhoor: ‘Alles gebaseerd op leugens en geruchten’

Connect on Linked in

Ridouan Taghi denkt dat hij in Nederland geen eerlijk proces zal krijgen, blijkt uit zijn eerste verhoor bij de politie, vlak na zijn aanhouding in 2019. ‘Alles is gebaseerd op leugens en geruchten.’

Leugens

De Amsterdamse stadskrant Het Parool citeert zaterdag uit een transcriptie van het eerste verhoor van Taghi, na zijn arrestatie in Dubai in december 2019.

Over de beschuldigingen in zijn richting is Taghi alleen geërgerd: ‘Alstublieft, kijk, laten we gewoon effe duidelijk zijn. Waarheidsvinding bestaat niet in mijn zaak. Alles is gebaseerd op leugens en geruchten (…) Alles wat in Nederland gebeurt, heb ik gedaan waarschijnlijk. Dus nu ik vastzit, is lekker alle criminaliteit opgelost, gebeurt niks meer buiten.’

Megazaak

Taghi gelooft niet dat hij een eerlijke kans krijgt in de megazaak Marengo die justitie tegen hem heeft opgebouwd, aldus de krant. ‘Een eerlijk proces zit er voor mij absoluut niet in. Althans hier in Nederland zit dat er niet in.’

Niet verstopt

De rechercheurs geven in het verhoor aan dat ze het bijzonder vinden dat Taghi zo lang uit handen van de opsporingsinstanties kon blijven. Hij vindt dat zelf niet. ‘Ik heb me nooit verstopt. Ik zat gewoon rustig te wachten op jullie. Het duurde een beetje lang.’

