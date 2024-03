Taghi in hoger beroep tegen levenslang

Connect on Linked in

Ridouan Taghi (46) gaat in hoger beroep tegen de levenslange gevangenisstraf die hij op 27 februari kreeg opgelegd in het Marengo-proces. Dat zegt zijn advocaat Michael Ruperti tegen NU.nl. Ook Saïd Razzouki (51) en Mario R. (44) kregen levenslang. Razzouki maakte op de dag van de uitspraak al bekend in hoger beroep te gaan.

Slepend proces

De rechter deed eind februari in de extra beveiligde rechtbank De Bunker in Amsterdam-Osdorp uitspraak in de zaak na een slepend proces van bijna zes jaar en 142 zittingsdagen. De rechtbank acht bewezen dat de criminele organisatie, waarvan Ridouan Taghi de leider was, verantwoordelijk is voor vijf moorden, twee pogingen tot moord en meerdere voorbereidingen van moord. Eén moord in het onderzoek kan niet worden toegeschreven aan de organisatie.

In totaal zijn zeventien verdachten veroordeeld tot celstraffen tussen de één jaar en negen maanden en levenslang.

Advocatenteam

Advocaat Michael Ruperti zal tijdens het hoger beroep de verdediging van Taghi weer op zich nemen, samen met Arthur van der Biezen en Sjoerd van Berge Henegouwen. Hetzelfde team stond Taghi vorig jaar ook bij toen hij zonder advocaat kwam te zitten.