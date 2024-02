Levenslang voor Ridouan Taghi in Marengo-proces

Print This Post

De rechtbank in Amsterdam heeft dinsdag in liquidatieproces Marengo levenslang opgelegd aan Ridouan Taghi voor het opdracht geven tot meerdere moorden en pogingen tot moord en het leidinggeven aan een criminele organisatie. Ook Saïd Razzouki en Mario R. krijgen levenslang.

Het omvangrijke Marengo-proces draait om zes moorden die gepleegd zijn tussen 2015 en 2017, vier moordpogingen en voorbereidingen voor nog meer liquidaties. Er staan in totaal zeventien verdachten terecht.

Slepend proces

De rechter doet dinsdag in de extra beveiligde rechtbank De Bunker in Amsterdam-Osdorp uitspraak in de zaak na een slepend proces van bijna zes jaar en 142 zittingsdagen.

Het OM eiste in juni 2022 levenslang tegen Ridouan Taghi en vier medeverdachten in juni 2022. In februari 2023 werd ook levenslang geëist tegen Saïd Razzouki, Taghi’s vermeende rechterhand.

Tegen Mohamed Razzouki en Achraf B. was ook levenslang geëist, maar zij krijgen 27 jaar cel en 29 jaar en twee maanden. Mao R. is veroordeeld tot vijftien jaar cel.

Kroongetuige

Kroongetuige Nabil B. krijgt tien jaar cel opgelegd, dat is conform de eis van het Openbaar Ministerie. B. kreeg strafvermindering in ruil voor de verklaringen die hij aflegde.