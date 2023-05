‘Talentvolle bokser verzeild geraakt in milieu van zware jongens’

Connect on Linked in

Tegen kickbokser Mohammed J. uit De Bosch zijn serieuze verdenkingen van drugshandel. Dat stelde justitie donderdag in een tussentijdse zitting. Zijn advocaat meent dat hiervoor te weinig aanwijzingen bestaan.

Bij Mohammed J. gaat het niet om ‘een paar grammetjes cocaïne’, maar om stevige hoeveelheden. Dat stelde de officier van Justitie donderdagochtend in de rechtbank van Den Bosch. Daar was een videoverbinding met de Glory-bokser, vanuit de gevangenis in Roermond.

Het Openbaar Ministerie baseert de verdenkingen tegen de Bossche bokser vooral op ontsleutelde berichten uit zijn cryptotelefoon. De talentvolle bokser zou volgens het Openbaar Ministerie verzeild zijn geraakt in een milieu van ‘zware jongens’ en grof geld.

Dit bericht het Brabants Dagblad donderdag.

Geen aanwijzingen

Zijn advocaat Kuijpers stelde vast dat er in de zaak ‘geen grammetje drugs’ is gevonden en er slechts één Rolex in beslag is genomen. ‘Er zijn ook geen serieuze aanwijzingen dat Mohammed in de drugs zit. Hij wil niet dat zijn carrière als een nachtkaars uitgaat. Deze strafzaak is voor Mohammed het gevecht van zijn leven.’

J. werd in januari van dit jaar opgepakt. De rechtbank zag donderdag voldoende reden om de bokser in voorarrest te houden, schrijft de krant op haar website.

Te lijf

In 2018 kreeg de kickbokser veroordelingen voor betrokkenheid bij twee vechtpartijen. Op een nieuwjaarsfeest in Breda ging J. onder invloed van alcohol drie mannen te lijf.

De tweede vechtpartij was in de rechtbank van Den Bosch. Daar viel hij samen met anderen de verdachte van de moord op zijn vriend Yassine Majiti aan. J. kreeg taakstraffen en een voorwaardelijke gevangenisstraf.

Granaat

De recherche vermoedt al langer dat J. contacten in het criminele milieu heeft. In juli 2021 ontplofte een granaat bij de slagerij van J.’s vader in Den Bosch. Op 10 februari 2022 ging een handgranaat af bij de sportschool waar Mohammed J. traint, in de Bossche wijk Kruiskamp.

Op sociale media deelde J. foto’s uit Marbella en Dubai, waar hij onder meer in gezelschap was van rapper Lil’ Kleine.