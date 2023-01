Tien bewakers gedood bij bestorming Mexicaanse gevangenis (UPDATE VIDEO)

Connect on Linked in

Bij de bestorming van een gevangenis in de Mexicaanse stad Ciudad Juarez aan de Amerikaanse grens zijn zondagochtend tien bewakers, zeven gevangenen en twee indringers om het leven gekomen. Bij de geweldsexplosie ontsnapte bendeleider “El Neto” van de criminele groepering Los Mexicles. Hij is nog voortvluchtig.

Bezoekuren

Het parket van de staat Chihuahua zegt in een verklaring dat rond 07.00 verschillende gepantserde voertuigen bij de gevangenis aankwamen en schutters het vuur openden op bewakers. De bestorming van de gevangenis in Ciudad Juarez, over de grens van El Paso (Texas), gebeurde tijdens bezoekuren. Onder de bezoekers ontstond grote paniek. In onderstaande video zijn salvo’s uit automatische vuurwapens te horen.

In eerste instantie werd er melding gemaakt van tien bewakers en twee gevangenen die waren gedood. Dat dodental liep maandag op naar negentien. Naast de doden raakten er volgens de autoriteiten dertien mensen gewond en ontsnapten zeker 25 gedetineerden.

Militaire eenheden zijn naar de gevangenis gestuurd om de orde te herstellen. Volgens de burgemeester van Ciudad Juarez zijn inmiddels vijf ontsnapte gevangenen weer opgepakt.

“El Neto” ontsnapt

Maandag werd bekend dat de bestorming was bedoeld om Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz, alias “El Neto”, de leider van de straatbende Los Mexicles te laten ontsnappen. De 32-jarige “El Neto” is nog voortvluchtig, de politie is een klopjacht op hem begonnen. Hij werd in 2010 veroordeeld tot 224 jaar cel nadat hij schuldig was bevonden aan ontvoering en moord.

De politie ontdekte na de opstand dat tien cellen in de gevangenis van allerlei luxe waren voorzien. Eén cel was uitgerust met een geldkluis. Ook werden verschillende soorten drugs aangetroffen.

Rivaliserende drugskartels

In augustus breidde een opstand in dezelfde gevangenis zich uit naar de straten van Ciudad Juarez, waarbij negen mensen om het leven kwamen, waaronder vier medewerkers van een radiostation. Ze werden vermoord door vermeende bendeleden, nadat bij rellen tussen rivaliserende drugskartels in de plaatselijke gevangenis aan twee gevangenen het leven kostte.

Overbevolkt

Geweld komt vaak voor in Mexicaanse gevangenissen waar naar schatting ongeveer 225.000 gedetineerden vastzitten. Regelmatig breken er in de overbevolkte gevangenissen rellen uit tussen leden van rivaliserende bendes, die in plaatsen als Ciudad Juarez dienen als volmachten voor drugskartels.

