Tien doden bij gewapende aanval tijdens rally in Mexico (VIDEO)

Bij een gewapende aanval in het noordwesten van Mexico zijn zaterdag tien doden en negen gewonden gevallen. Een gewapende groep opende het vuur op chauffeurs die deelnamen aan een rally in Ensenada, Baja California. De geweldsexplosie is te zien op video’s die op sociale media zijn gedeeld.

Doorzeefd

Op video’s is te zien hoe een gewapende groep op voertuigen schiet, terwijl toeschouwers in paniek wegvluchten. Verschillende voertuigen zijn doorzeefd met kogels, op de grond liggen lichamen van doden en gewonden.

Volgens lokale media vond het geweld iets na 14.00 plaats in de stad San Vicente, ten zuiden van de gemeente Ensenada. De rally – in het gebied bekend als Chacanillazo – begon zaterdagochtend op een strand in de stad.

Motief onduidelijk

De aanleiding voor de gewapende aanval van zaterdag is nog onduidelijk. Of er mogelijk leden van drugskartels aan de rally deelnamen is onbekend. Volgens de burgemeester van Ensenada is het toezicht verhoogd in het zuidelijke deel van de gemeente en is er een klopjacht gaande op de daders.

Drugskartels

De Mexicaanse staat Baja California kampt al jaren met een van de hoogste geweldspercentages in Mexico, met uitschieter Tijuana als meest gewelddadige stad van de staat. Het geweld vloeit voort uit rivaliserende drugskartels, die strijden om controle over de staat, vooral in regio’s dichtbij de grens.