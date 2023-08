Tien jaar cel voor moordenaar Jiar Kakesouri

Connect on Linked in

De rechtbank heeft de 19-jarige J. El G. uit Almere veroordeeld tot 10 jaar cel, voor het doodschieten van de 25 jarige Jiar Kakesouri, in november vorig jaar. De schietpartij was het gevolg van een uit de hand gelopen ruzie op een schoolplein.

Dodelijk

De dodelijke schoten vielen op 3 november 2022, aan de Hildo Kropstraat in Almere, toen de verdachte een afspraak had met een vriend. Hij was op dat moment angstig, omdat ook het latere slachtoffer daar aanwezig was, die hij een pestkop vond. Hij was bang voor hem.

Het draait uit op een confrontatie tussen de twee, waarbij het 25-jarige latere slachtoffer de jonge man uitscheldt. Hij geeft hem ook een klap in het gezicht. Daarop trekt de 19-jarige jongen een pistool dat hij bij zich had, en laadt het door. Dit is om hem te laten zien dat hij hem met rust moet laten, verklaart hij later.

Op aandringen van een andere aanwezige doet hij het wapen weer weg. Het slachtoffer zegt dan ‘schiet me dan’ en ‘ik heb wel vaker een wapen op me gericht gehad’ tegen hem, en geeft hem nog een keer een klap in zijn gezicht. Daarop pakt de 19-jarige jongen zijn omgebouwde Sig Sauer gaspistool weer, en schiet de man door het hoofd. Van een meter afstand. Hij overlijdt een dag later pas aan zijn verwondingen.

Leeftijd

De schutter heeft zijn daad bekend. De officier van Justitie was eerder van mening dat het volwassenenstrafrecht moet worden toegepast. Wel hield justitie in haar eis van 11 jaar rekening met de jonge leeftijd van de verdachte. Hij was pas 18 jaar, toen hij zijn daad pleegde.

De advocaat van de verdachte vroeg de rechtbank rekening te houden met het eigen aandeel van het slachtoffer in het ontstaan van de ruzie en de escalatie ervan. ‘Door de intimiderende en fysiek agressieve opstelling van het slachtoffer bewerkstelligde laatstgenoemde acute gevoelens van angst, bangheid en paniek bij verdachte, ten gevolge waarvan verdachte in een ogenblikkelijke gemoedsopwelling het wapen uit zijn zak haalde en de trekker overhaalde.’

Daarnaast vroeg de verdediging aan de rechter om rekening te houden met de jonge leeftijd van verdachte tijdens zijn daad en zijn zwakbegaafdheid. Hij vroeg om een celstraf van vijf jaar.

Ruzie

De rechtbank is van mening dat er te weinig aanwijzingen zijn dat de dader het plan had om zijn slachtoffer om het leven te brengen, toen hij op stap ging met het wapen. Ondanks het feit dat er een ruzie was tussen de broer van de verdachte, en de neergeschoten man. Hij wordt daarom veroordeeld voor doodslag.

De verdachte vindt ze wel toerekeningsvatbaar, zoals ook in het psychologisch rapport over hem stond. De rechtbank woog in haar uitspraak mee dat het geweld op straat een schok in de samenleving veroorzaakte, en dat de verdacht na zijn daad de hulpdiensten niet belde, en vluchtte. Ook is ze bezorgd over het feit dat uit zijn telefoon bleek, dat hij in wapens en drugs handelt, en dat hij een jong meisje aanbood voor seks.

Lees hier de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland.