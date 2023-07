OM eist 11 jaar cel tegen Almeerder (19) voor doodschieten Jiar Kakesouri (25)

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag elf jaar gevangenisstraf geëist tegen de 19-jarige J. El G. uit Almere op verdenking van het doodschieten van de 25-jarige Jiar Kakesouri (foto). Het slachtoffer werd in november vorig jaar na een ruzie op straat in Almere van dichtbij door het hoofd geschoten. Hij overleed een dag later aan zijn verwondingen.

Door Roel Janssen

Op 3 november 2022 kreeg de politie iets na 22.00 een melding binnen van een schietpartij aan de Hildo Kropstraat in Almere. Ter plaatse treffen agenten een man aan op straat met een zware schotverwonding aan zijn hoofd. Hij wordt met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij een dag later overlijdt. Het slachtoffer blijkt de 25-jarige Jiar Kakesouri uit Almere. Hij woonde zelf niet ver van de plek waar hij werd neergeschoten. Het betrof het derde schietincident in Almere binnen een week tijd.

Bewakingsbeelden

De politie startte direct een grootschalig onderzoek. Dankzij onder meer getuigenverklaringen en videobeelden van een bewakingscamera kwam de inmiddels 19-jarige J. El G. in het vizier van de recherche. In totaal werden er vier woningen doorzocht in zowel België als Nederland. Op 9 november werd El G. aangehouden in de woning van een familielid in Utrecht.

Tik

Uit onderzoek blijkt dat Kakesouri op die bewuste avond aan de Hildo Kropstraat een aantal jonge mannen had ontmoet. Het slachtoffer en de verdachte hadden ruzie. Over wat daar precies de aanleiding voor was, is verschillend verklaard. Wel is duidelijk dat Kakesouri op een gegeven moment aan El G. een tik geeft, waarna deze een vuurwapen trekt.

Op aangeven van omstanders bergt hij dat vervolgens weer op, maar als hij vlak daarna weer een tik krijgt, schiet hij Kakesouri van dichtbij door zijn hoofd. Op camerabeelden is te zien dat het slachtoffer vervolgens valt en dat de verdachte en de andere aanwezigen hard wegrennen.

Doodslag

El G. heeft bekend dat hij het slachtoffer heeft doodgeschoten. Uit het onderzoek blijkt niet dat hij hier een vooropgezet plan voor had. Er is daarom in de visie van het Openbaar Ministerie geen sprake van moord met voorbedachte rade, maar van doodslag. De verdachte is ook vervolgd voor verboden wapenbezit en voor een poging om een gaspistool om te bouwen.

Strafblad

Het OM eist elf jaar cel tegen omdat El. G. verantwoordelijk is voor een ‘zeer ernstig misdrijf dat veel leed heeft veroorzaakt, een jong leven verloren is gegaan en de levens van de nabestaanden op een dramatische en onherstelbare manier zijn veranderd’. Ook is rekening gehouden met het strafblad van de verdachte en het feit dat hij na het overhalen van de trekker is weggevlucht en Kakesouri hulpeloos heeft achtergelaten.

‘Het is alleen aan succesvol opsporingswerk van de politie te danken dat hij zes dagen later aangehouden kon worden. De jonge leeftijd en de beperkte intelligentie van de verdachte zijn meegewogen in matigende zin.’

Het OM wil naast de celstraf ook vorderingen van de nabestaanden toewijzen tot een hoogte van in totaal ruim 110.000 euro.

De rechtbank doet op 1 augustus uitspraak.