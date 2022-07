Tien jaar en tbs voor dodelijke steekpartij in Friesland

Connect on Linked in

Chris C. uit het Friese Molenend heeft 10 jaar en tbs gekregen voor doodslag. De 43-jarige C. uit Almere stak in 2020 maar liefst 65 keer in op een man, die probeerde een ruzie te sussen. De rechter acht de man verminderd toerekeningsvatbaar. Hij lijdt aan een agressiestoornis en paranoïde wanen.

Stiefdochter

Chris C. ging op 6 juni 2020 naar het huis in Friesland van zijn buurman. Hij was op zoek naar diens stiefdochter, waar hij eerder seks mee had. Met een baksteen gooide hij een ruit in en verschafte zich toegang tot de woning. Daar ontstond een vechtpartij met de buurman. Een vriend van de buurman probeerde tussenbeide te komen, maar werd talloze malen gestoken, ondermeer 35 keer in zijn hals. Hij overleed aan zijn verwondingen. Ook de buurman werd tientallen keren gestoken.

Gevangenis

In de gevangenis ging Chris C. ook nog een mede-gedetineerde te lijf met een balpen. Die werd twintig keer in zijn hoofd gestoken. In het Pieter Baan Centrum werd vastgesteld dat C. aan verschillende psychiatrische stoornissen lijdt. De rechtbank vind de kans op herhaling te groot en legde daarom tbs op.