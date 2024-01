Tieners gearresteerd voor aanslag op woning agent in Breda

Connect on Linked in

De politie heeft maandag tijdens een actie in Breda-Noord twee jongens van 16 en 17 jaar en een 19-jarige man aangehouden in een onderzoek naar twee gewelddadige incidenten op de Passendalestraat. Daar werd in september 2023 een steen door de ruit gegooid en twee weken later zwaar vuurwerk tegen de gevel van een woning geplaatst. Het ging om het huis van een agent.

Veel onrust

De aanslag op de Passendalestraat vond plaats op zondag 17 september 2023 met zwaar vuurwerk. Door de explosie raakten het rolluik en een raam vernield. Twee weken eerder, op dinsdag 5 september 2023, gooiden twee jongens op hetzelfde adres een steen door de ruit. Deze incidenten veroorzaakten veel onrust in de wijk.

Een Team Grootschalige Opsporing startte een diepgaand onderzoek naar deze misdrijven. Rechercheurs stelden een uitgebreid buurtonderzoek in. Ook vroeg de politie de kijkers van Bureau Brabant en Opsporing Verzocht meerdere malen om tips.

Voorgeleid

In het onderzoek stuitte de politie ook op andere misdrijven waarmee de twee minderjarige verdachten in verband worden gebracht. De 19-jarige man is aangehouden vanwege zijn mogelijke betrokkenheid bij enkele van die andere bekend geworden misdrijven. De verdachten zitten vast en worden donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die beslist of ze langer vast blijven zitten.

In totaal zijn vanmorgen vijf woningen onder leiding van de rechter-commissaris doorzocht.