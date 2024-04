Tientallen vaten aceton aangetroffen in Rotterdamse kelderbox

Connect on Linked in

In een kelderbox aan de Spaansebocht in Rotterdam-West zijn zaterdagochtend tientallen vaten met vermoedelijk aceton gevonden. Aceton kan gebruikt worden als grondstof voor bijvoorbeeld xtc of speed, maar het wordt ook gebruikt in cocaïnewasserijen.

Vrachtwagen

De politie kwam de vaten op het spoor door een voorbijganger, die zag dat een vrachtwagen werd uitgeladen en de situatie niet vertrouwde. De politie startte daarop een onderzoek en ontdekte de vaten in een kelderbox aan de Spaansebocht. De vaten met daarin vermoedelijk aceton zijn in beslag genomen en worden vernietigd. Er is nog niemand aangehouden.

Grondstof

Aceton wordt vaak gebruikt als grondstof voor de productie van synthetische drugs. Bij het ontplofte drugslab in een appartementencomplex in Rotterdam-Zuid, waarbij onlangs drie doden vielen, werden tussen het puin jerrycans met aceton en zoutzuur gevonden.

Aceton wordt ook vaak gebruikt in cocaïnewasserijen. In een cocaïnewasserij wordt cocaïne uit andere materialen zoals bijvoorbeeld shampoo of kleding/textiel onttrokken, zodat ze bij transporten over de grens moeilijk traceerbaar zijn.