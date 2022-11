‘Tik Tak’: graffiti op deur van beschoten woning

Connect on Linked in

In de nacht van vrijdag op zaterdag is een huis in Krimpen aan den IJssel voor de derde keer beschoten. Op de voordeur van de woning was een klok getekend met de tekst ’tik tak’. De schoten vielen even na 01.30. De bewoonster van het huis aan de Acacia lag op dat moment te slapen en schrok wakker. Niemand raakte gewond.

(beeld MediaTV)

Ter plaatse heeft de politie kogelhulzen gevonden. Er is niemand aangehouden. De Krimpense woning was eerder het doelwit van beschietingen: op 16 juli en op 19 juli.

Bij de beschieting van een woning afgelopen week in Spijkenisse was ook graffiti op de voordeur gekalkt.