Tilburg: coffeeshop opnieuw beschoten en explosie bij woning

In Tilburg is zaterdagavond een coffeeshop beschoten die al veel vaker doelwit was. Ook vond zaterdagnacht bij een woning in de stad een explosie plaats. Er raakte niemand gewond.

Zaterdagavond rond 21.45 kwam er een melding binnen dat er schoten waren gehoord bij coffeeshop Caza aan de Gasthuisring. Toen meerdere surveillance-eenheden ter plaatse kwamen, zagen ze dat er een kogelgat in één van de ruiten van de gesloten coffeeshop zat. De coffeeshop is in twee jaar tijd al zeven keer doelwit geweest van beschietingen, brandbommen en molotovcocktails. Ook werd er een handgranaat voor de shop gelegd die niet afging.

Volgens de recherche is het nog onduidelijk wat het motief is van de aanslag. De politie doet onderzoek naar het incident en vraagt daarbij de hulp van getuigen en camerabeelden.

Explosie

Uren later was het opnieuw raak in Tilburg. Om 03.50 kwam bij de politie een melding binnen dat er een explosie was bij een woning aan de Grubbenvorststraat. Door de ontploffing liep de woning schade op. In de woning waren op het moment van de explosie bewoners aanwezig, waaronder enkele kinderen. Niemand raakte gewond. Van de dader(s) ontbreekt elk spoor. Over een motief is niets bekend.