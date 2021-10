Tilburger die 11,5 jaar cel moet uitzitten in Kapel-zaak na drie jaar opgepakt

Connect on Linked in

Een 35-jarige man met zowel de Turkse als Nederlandse nationaliteit is vrijdag aangehouden nadat hij zichzelf meldde op het politiebureau in Breda. De voortvluchtige Tilburger werd door het gerechtshof Den Bosch op 5 december 2019 in de zogenoemde Kapel-zaak veroordeeld tot 11,5 jaar cel vanwege deelname aan een criminele organisatie in Tilburg. Deze Turkse organisatie hield zich onder andere bezig met (mislukte) liquidaties, drugshandel en afpersingen.

In cassatie

De Tilburger ging in cassatie tegen de uitspraak van het gerechtshof Den Bosch. Op 15 juni 2021 verwierp de Hoge Raad echter het ingestelde cassatieberoep waardoor de door het hof opgelegde straf onherroepelijk werd. De man was sinds oktober 2018 voortvluchtig, zo blijkt uit stukken die Crimesite heeft ingezien. Zijn voorarrest werd na een half jaar geschorst. Daarna meldde hij zich niet meer en kwam hij ook niet meer opdagen bij rechtszittingen.

19,5 jaar cel

In september 2017 werd de toen 46-jarige Zekeriya K. uit Tilburg als leider van de organisatie veroordeeld tot 19,5 jaar cel. Hij werd onder meer schuldig bevonden aan het opdracht geven tot drie liquidatiepogingen. In totaal werden er zeventien verdachten veroordeeld.

Coma

Het onderzoek kreeg de naam Kapel, een verwijzing naar de Kapelmeesterlaan in Tilburg waar in september 2012 de laatste schietpartij plaatsvond. Slachtoffer Mustafa G. raakte daarbij in coma, nadat er acht kogels op hem waren afgevuurd. De liquidatiepoging zou een vergelding zijn voor een mislukt drugstransport in april 2012, waarbij G. werd gepakt met tien kilo heroïne.