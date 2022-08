Tilburgse crimineel met veel vertoon naar laatste rustplaats

Connect on Linked in

Met veel vertoon is woensdag de doodgeschoten crimineel Toon Damen jr. In Tilburg naar zijn laatste rustplaats gebracht. In de stoet reed onder meer een Hummer-limousine.

Afscheid

Veel ronkende motoren, vrouwen uit het dak van de limousine, en bijpassende teksten begeleidden ‘Toontje’ Damen jr. (37) naar de kerk in Tilburg, waar zijn afscheidsdienst werd gehouden. De veroordeelde crimineel werd in de nacht van dinsdag 2 augustus doodgeschoten voor zijn huis aan de Borselestraat. In 2012 onderging zijn vader al hetzelfde lot.

Motief

Damen junior zat toen in de gevangenis, voor het doodschieten van zijn oude jeugdvriend Flavia Fadda. Een ruzie om een vrouw was daarbij het motief. Na zijn vrijlating ging hij op de vlucht, uit angst voor revanche.

In 2016 ontsnapte hij al eens aan aanslag, in Kaatsheuvel. Onduidelijk was of dit ging om een wraakactie voor de moord op Fadda, of een ander geschil in de drugshandel. Wel schond hij in die tijd zijn voorwaarden, omdat hij niet buiten Tilburg bleef, een wapen had en zijn enkelband doorknipte. Hierdoor moest hij weer een aantal maanden terug de cel in.

Eind 2019 was ‘Toontje’ Damen junior nog verdachte van betrokkenheid bij een schietpartij in een café in Breda. Hij werd toen alleen veroordeeld voor mishandeling.

Juliet-bende

De politie rekende Damen senior (48 jaar) tot de zogenoemde Juliet-bende uit West-Brabant, een bijzonder gewelddadige groep zware criminelen. In 2000 liep een poging om een ripdeal op een kamper in Middelburg te plegen uit op een schietpartij. Dat eindigde met drie gewonden, onder wie Toon Damen senior. Toon Damen senior zou ook zaken hebben gedaan met de bekende XTC-handelaar Janus van Wesenbeeck.