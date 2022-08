Tilburg: man doodgeschoten op straat (UPDATE)

In Tilburg is in de nacht van maandag op dinsdag op straat een man neergeschoten. Dat gebeurde voor een woning. Ondanks pogingen tot reanimatie door agenten is de man kort daarna aan zijn verwondingen overleden. Het incident gebeurde in de Borselestraat in Tilburg-West, in de wijk De Reeshof.

De politie meldt dat twee donker geklede mannen zijn gevlucht. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets duidelijk.

Omroep Brabant meldt dat de schietpartij plaatsvond rond 01.30 toen het slachtoffer thuiskwam.