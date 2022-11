Tilburgse terrasschutter Thomas Nelom (24) op Nationale Opsporingslijst

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft maandag de voortvluchtige Thomas Nelom (24) uit Drunen op de Nationale Opsporingslijst geplaatst. Nelom wordt ervan verdacht iemand beschoten te hebben op een terras in de Tilburgse binnenstad, in de nacht van zaterdag 11 op zondag 12 juni 2022. Vorige maand deelde de politie al foto’s van de twintiger.

Drie verdachten

Bij de schietpartij in Tilburg ontsnapte een 29-jarige Tilburgse clubbezoeker aan de dood toen hij op het terras drie mannen ontmoette. Eén van hen schoot daar aan de Heuvelring onder tafel op het slachtoffer. De kogel raakte hem in zijn been. Sindsdien zijn twee van de drie verdachten aangehouden waaronder de broer van Thomas Nelom, maar hijzelf nog niet.

Buitenland

Volgens de politie is het goed mogelijk dat Nelom niet meer in Nederland verblijft. Ook heeft hij mogelijk zijn haardracht veranderd of probeert hij zich op andere manieren te vermommen. De foto die eerder vrijgegeven is dateert van mei 2021. Op zijn bovenlip heeft Nelom een klein litteken.

De politie is op zoek naar (anonieme) tips over zijn verblijfplaats en waarschuwt mensen hem niet zelf te benaderen, maar contact op te nemen met de politie.

Motief onduidelijk

Over de aanleiding voor de schietpartij is niet veel duidelijk. Thomas Nelom en het slachtoffer zouden elkaar slechts kennen van een eerder bezoek aan de kermis. Het slachtoffer zelf zegt niet te weten waarom hij beschoten is, zo bleek tijdens een eerdere zitting in de zaak.