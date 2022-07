Tipgeld stichting Peter R. de Vries naar drie nieuwe cold cases

Print This Post

De stichting van de omgebrachte Peter R. de Vries zal haar tipgeld inzetten in drie nieuwe cold cases, waarvan de eerste binnenkort bekendgemaakt zal worden.

door Joost van der Wegen

Sterk

Voorheen Stichting De Gouden Tip zal worden hernoemd als de Peter R. de Vries Foundation. De eerdere stichting maakte zich een jaar lang sterk voor de oplossing van de verdwijning van Tanja Groen, de 18-jarige studente die in 1993 verdween.

Ondanks de opbrengst van een miljoen euro tipgeld via crowdfunding en vele tips, leidde dit niet tot een doorbraak in de zaak. Een cold case-team van de politie is nog steeds wel bezig met het natrekken van de tips, hoewel de deadline voor het delen van informatie op 23 juni verstreek.

Aandacht

De stichting wil nu onder haar nieuwe naam aandacht gaan besteden aan drie nieuwe cold case-zaken. Op 11 juli zal de eerste zaak worden bekendgemaakt. De stichting geeft aan dat de doelstelling hetzelfde blijft: ‘het uitloven van hoge beloningen voor de tip die leidt naar de oplossing in geruchtmakende cold case-zaken of onopgeloste misdrijven’.

Nog niet bekend is hoe hoog het tipgeld in de nieuwe zaken zal zijn.

Monument

Woensdag werd naar buiten gebracht dat op het Leidseplein een monument voor Peter R. de Vries zal worden opgericht door de stad Amsterdam.

De rechtszaak tegen de verdachte moordenaars van Peter R. de Vries is inmiddels heropend. De rechtbank wil de verklaringen van een getuige in de zaak alsnog horen. In deze zaak zou de rechtbank oorspronkelijk op 14 juli uitspraak doen.