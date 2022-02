Tips binnen over auto in zaak Sjaak Groot

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

De politie heeft twintig tips binnengekregen over een auto die mogelijk gebruikt is bij een serie woningovervallen in Noord-Holland. Hierbij viel een dodelijk slachtoffer.

Beeld: Opsporing Verzocht

door Joost van der Wegen

Aandacht

Het gaat om een donkere Opel Astra, met een kenteken dat begint met ‘TT’. Voor de auto werd dinsdag aandacht gevraagd in het programma Opsporing Verzocht. Dit in verband met een serie gewelddadige woningovervallen in juli en augustus van 2021.

Doodgeschoten

Bij een van de woningovervallen, in Berkhout, kwam de 72-jarige Sjaak Groot om het leven. Hij werd rond de avond van 13 juni 2021 doodgeschoten. De politie vermoedt dat hij om het leven werd gebracht, toen hij zich overvallers van het lijf probeerde te houden.

De in het dorp geliefde klusjesman was die avond voor het laatst gezien door een buurman, rond elf uur.

Verdachte

De politie vermoedt dat de daders deel uitmaakten van een groep criminelen, die meerdere overvallen pleegden in het gebied tussen Alkmaar en Hoorn. Vorige week kon de politie al een 25-jarige verdachte in deze zaak aanhouden.

Eerder werden al twee andere mannen gearresteerd in verband met deze zaak.