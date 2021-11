Tweede aanhouding gewelddadige woningovervallen Noord-Holland

Connect on Linked in

Dinsdagochtend heeft de politie in Rotterdam-Hoogvliet in een woning aan de Abadanstraat een 37-jarige man aangehouden. De Rotterdammer wordt verdacht van mogelijke betrokkenheid bij de dood van de 72-jarige Sjaak Groot, die dit jaar op 14 juni in zijn woning in het Noord-Hollandse Berkhout om het leven kwam. Groot werd in zijn huis aan het Oosteinde neergeschoten bij een woningoverval.

Meer aanhoudingen

De betrokkenheid van de verdachte bij deze zaak wordt nu verder onderzocht. De recherche zet het onderzoek voort en sluit meer aanhoudingen niet uit. In dit onderzoek is eerder al een 27-jarige man uit Alkmaar aangehouden. Hij zit nog steeds vast.

Tussen Alkmaar en Hoorn

De recherche zoekt ook uit of de nu aangehouden man iets te maken had met andere gewelddadige woningovervallen in de regio tussen Alkmaar en Hoorn. De verdachte is overgebracht naar het cellencomplex en zit in volledige beperkingen. Op dit moment doet de politie daarom geen verdere inhoudelijke mededeling.

Aankomende vrijdag wordt de verdachte voorgeleid bij de rechter-commissaris. Deze zal dan een beslissing zal nemen over zijn voorlopige hechtenis.