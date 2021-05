Toename Nederlandse druglabs over Belgische en Duitse grens

Connect on Linked in

De Belgische en Duitse politie zien steeds vaker Nederlandse drugslabs in het grensgebied. Door de gebrekkige samenwerking tussen de politiediensten aan beide zijden van de grens verkleinen drugscriminelen zo hun pakkans. Dat blijkt uit onderzoek van KRO-NCRV’s platform Pointer.

(Beeld: Opsporing Verzocht)

In België werden in 2020 in totaal 28 drugslabs ontmanteld, een derde meer dan in 2019. Het merendeel heeft een link met Nederlandse drugscriminelen, zegt Marc Vancoillie, commissaris bij de Belgische federale politie.

Toename drugsdumpings

In de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, vlakbij de Nederlandse grens, werden de afgelopen jaren drie drugslabs ontmanteld. Uit een analyse van de daar gevonden grondstoffen, sporenonderzoek en aangetroffen Nederlandse voertuigen blijkt dat de daders uit Nederland komen. Duitsland ziet verder vooral Nederlandse betrokkenheid bij drugsdumpingen in de natuur.

Volgens Vancoillie wijken Nederlandse drugscriminelen vaker uit naar Duitsland en België om meer onder de radar te blijven. ‘In België zijn ze niet bekend, hier kunnen ze gewoon over straat lopen. Omgekeerd kunnen wij niet zomaar in de auto stappen en handelingen treffen in Nederland.’

Moeizaam

Experts wijzen erop dat de samenwerking van de politiekorpsen tussen de drie landen niet soepel verloopt. De Duitse politiecommissaris Andreas Heisig pleit voor een betere samenwerking: ‘Verschillen in het rechtssysteem leiden keer op keer tot moeilijkheden met de communicatie, omdat de Duitse politie informatieverzoeken doet terwijl de Nederlandse politie zo’n zaak eerder als onbelangrijk classificeert. En dat weten de verdachten.’

Drie doden

In januari 2019 werden drie Brabantse twintigers dood gevonden in een drugslab in Hechtel-Eksel (foto), vlak over de Nederlands-Belgische grens. Ze kwamen om door de giftige dampen. De politie hield enkele maanden later twee mannen aan op verdenking van betrokkenheid bij het lab.