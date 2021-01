Toeval: plofkraakauto gevonden in Geleen

Connect on Linked in

In Geleen is woensdagmorgen een auto gevonden die is gebruikt bij een plofkraak, zo meldt 1Limburg. De politie zegt dat de auto per toeval werd gevonden in een garage op de Bollenstraat in Geleen. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft onderzoek gedaan.



In het gevonden voertuig waren verschillende spullen aanwezig, mogelijk explosieven. Politie en brandweer schakelden woensdagmorgen naar de hoogste alarmfase.

De auto werd aangetroffen in een zoektocht door politie naar een in Düsseldorf gestolen auto. Uit onderzoek bleek dat die auto ergens in de buurt van de Bollenstraat zou moeten staan. Het Duitse voertuig werd echter niet gevonden. Wel werd de plofkraakauto ontdekt. Bij welke kraak de auto zou zijn gebruikt is onbekend.

Overigens werd in december ook een plofkraakauto ontdekt in Limburg. Dat gebeurde na een brand in een garagebox in Roermond.