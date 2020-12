‘Uitgebrande auto mogelijk gebruikt bij plofkraken’

Connect on Linked in

Een in de nacht van dinsdag op woensdag uitgebrande auto in een garagebox in Roermond is mogelijk gebruikt bij het plegen van plofkraken, aldus 1Limburg. Er zijn gasflessen en gevulde jerrycans gevonden in de garagebox aan de Zandbergstraat waar de brand plaatsvond.

De technische recherche heeft woensdagochtend sporenonderzoek gedaan in de garagabox, onder meer dna-onderzoek.

Het gaat om een Audi met valse kentekenplaten. Bij plofkraken in Duitsland worden doorgaans gestolen snelle Audi’s ingezet.

Zie recente berichten:

Recordaantal plofkraken in Duitsland dit jaar (UPDATE)

Plofkraakverdachte op verzoek van Duitsland aangehouden