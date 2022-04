Ton aan cash gevonden in onderzoek drugslab

Connect on Linked in

De recherche heeft in het onderzoek naar een lab voor synthetische drugs in Boekelo een ton aan cash in beslag genomen. Dat drugslab werd in juli 2021 ontdekt. Agenten vonden de cash woensdag tijdens een doorzoeking in een woning in Hengelo.

De politie denkt dat het geld is verdiend met de handel in drugs. Er is geen verdachte aangehouden maar de politie zegt dat er mogelijk weer nieuwe verdachten in beeld komen.

Voor het drugslab in Boekelo zijn in januari nog twee mensen gearresteerd: twee 32-jarige Hengeloërs, zij zitten nog vast. Bij de doorzoeking van hun woningen vonden agenten 16 kilo cocaïne en 10.000 xtc pillen. Er waren vorig jaar ook al twee aanhoudingen.

Het onderzoek naar het drugslab loopt nog door.