Ton cocaïne gepakt in Franse haven

In de Franse havenstad Le Havre blijkt op 22 december een zending met meer dan een ton cocaïne uit Colombia in beslag te zijn genomen. Dat heeft een bron aan het Franse dagblad Le Figaro gezegd. Er zijn zes personen aangehouden. De onderzoeksrechter in Lille heeft de zaak in onderzoek. De drugs zaten in een container met bananen.

(beeld uit archief)

Het is de tweede grote vangst in de Normandische haven in deze maand. Begin december hebben douanebeambten in Le Havre een container met bijna 1.500 kilo cocaïne onderschept. Die zending was in transito naar een andere Europese haven.

Sinds het begin van het jaar is in Frankrijk 18 ton cocaïne in beslag genomen. Net als in Nederland en Colombia is er in Frankrijk sprake van een toename van het aantal in beslag genomen kilo’s cocaïne. In 2020 werd er 13 ton gepakt. In Nederland wordt jaarlijks doorgaans ruim drie keer zoveel cocaïne onderschept dan in Frankrijk.