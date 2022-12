Topverdachte Mexicaans drugskartel CJNG opgepakt (UPDATE)

Connect on Linked in

In Mexico is dinsdagochtend een broer van de voortvluchtige drugsbaron “El Mencho” opgepakt. Het is Antonio Oseguera Cervantes. Hij is de broer van Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, die leider is van het Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Wapens en geweld

Antonio Oseguera Cervantes is in de staat Jalisco gearresteerd door eenheden van de Mexicaanse landmacht in samenwerking met de nationale inlichtingendienst. Er is een aantal wapens en twee auto’s in beslag genomen en ook een pakket cocaïne. Hij is overgedragen aan het ministerie van Veiligheidszaken, dat samen met het Openbaar Ministerie verantwoordelijk is voor de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit in Mexico.

Volgens Sedena, het ministerie van Defensie, was Oseguera betrokken bij het witwassen van geld, het kopen van grote hoeveelheden wapens en het coördineren van gewelddadige aanvallen op rivaliserende groepen, en ook bij internationale drugshandel. De paramilitaire tak van het CJNG is zeer goed georganiseerd en bewapend.

CJNG is naast het criminele netwerk dat het Sinaloa kartel wordt genoemd op dit moment de meest invloedrijke groep in Mexico. Het opereert vanuit Colombia en Ecuador in de cocaïnehandel en doet in Mexico onder meer aan grootschalige diefstal van olie en synthetische drugs. Het CJNG staat ook bekend als het meest gewelddadige en expansieve criminele verbond, en trekt relatief veel jongere criminelen aan.

Beloning

Nemesio Oseguera (foto rechts) is een van de meest gezochte mannen in Mexico: de Amerikaanse regering heeft een beloning van 10 miljoen dollar uitgeloofd voor informatie die tot zijn arrestatie zou kunnen leiden. Het is één van de hoogste beloningen die momenteel uitstaan bij het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

De vrouw van El Mencho (“La Jefa”) is vorig jaar november gearresteerd. Zoon Ruben is in 2020 uitgeleverd aan de Verenigde Staten.

Kolonel

Mexico wordt momenteel in tal van regio’s geteisterd door geweld, waarbij veel gewone burgers slachtoffer worden.

Recent is in de centrale staat Jalisco een kolonel van de Mexicaanse landmacht verdwenen tijdens een vakantie. Enkele dagen gelden kondigde Sedena aan dat er 2.000 militairen naar het gebied zullen worden gestuurd.

In Mexico wordt niet verwacht dat de kracht van het netwerk van de CJNG onder de arrestatie zal lijden. Recent hebben arrestaties van hogere figuren uit die groep geleid tot aanslagen op auto’s, militairen en politiemensen.