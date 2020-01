‘Verdachte beramen moordaanslag duikt onder’

Connect on Linked in

Een van de mannen die een moordaanslag op één of meer leden van de motorclub Satudarah in Enschedede zou hebben beraamd is dinsdag niet verschenen bij de behandeling van zijn strafzaak. Joedo C. mocht zijn strafzaak bij de rechtbank Almelo in vrijheid afwachten, aldus TC/Tubantia.

Arrestatiebevel

Justitie heeft inmiddels een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd voor de man. Vermoedelijk zit hij in Spanje of Marokko.

C. staat met twee anderen terecht op verdenking van het plannen van een moordaanslag in Twente en voor drugshandel. De andere verdachten zijn Michel W. (23) en Fuad M., die alleen van drugshandel en witwassen wordt verdacht. De zaak kwam aan het rollen nadat de politie met Britse hulp het beveiligde chatprogramma IronChat wist te kraken. In november 2018 kon de politie live meekijken met de chats en werd ingegrepen toen er moordplannen zouden zijn besproken.

IronChat

De politie kreeg ook informatie over drughandel vanuit een pand aan de Vlierstraat in Enschede. Daar werden onder andere verschillende kilo’s heroïne, MDMA en amfetamine gevonden, en ook munitie en een vuurwapen.

Uit de chats zou blijken dat verdachten met Uzi”s, granaten of aanvalsgeweren een moordaanslag wilden plegen op leden van motorclub Satudarah, onder wie Michel B.. Bij een verdachte is een lijstje met adressen gevonden waar Satudarah-leden vaak komen. In de chats wordt gesproken over het gebruik van granaten en over ‘kogels door de ruiten te schieten’. Voor de aanslag zouden granaten zijn besteld bij een handelaar in Duitsland maar die zijn nooit geleverd. Volgens het Openbaar Ministerie dacht men (onterecht) dat ze waren verlinkt door leden van de MC.

In het onderzoek naar de IronChat-gesprekken is ook informatie naar boven gekomen dat in een ander onderzoek heeft geleid tot de veroordeling wegens liquidatiepogingen in de Twentse regio van Henri W. en Maurits R. (“Wolf” en “Wolfje”).