Derde verdachte (20) opgepakt voor doorzeefde woning Amsterdam-Zuid

Connect on Linked in

De politie heeft een 20-jarige man uit Amsterdam aangehouden als derde verdachte in de zaak van een beschoten woning in Amsterdam-Zuid op 26 augustus 2020. Daarbij werden in de Vechtstraat 21 kogels gelost met een Kalasjnikov. Dat schrijft Het Parool.

De nieuwe verdachte is Amier S. (20) uit Amsterdam-Oost die al op 21 december is opgepakt. Eerder werden vlak na de woningbeschieting verdachten Damian L. (21) en Denver B. (20) aangehouden. Bij de nachtelijke schietpartij raakte de 19-jarige Justin Z., alias rapper Justinvz gewond.

Dna in auto

De auto van de schutters was al in beeld bij de recherche in een ander onderzoek. De recherche zag hoe het drietal een Kalasjnikov in de gestolen Renault Mégane legde om de hoek van de schietpartij, in de Uithoornstraat. De schutters vluchtten in een andere auto. Het Parool meldt dat van alle drie de verdachten dna is gevonden op handschoenen in de auto. Ook is er dna van nog onbekenden gevonden.

Beschoten Bigidagoe

De kogels die Justin Z. raakten en een woningraam op de begane grond doorzeefden, waren vermoedelijk bedoeld voor Jermaine M. (30), die vlak boven de woning van Z. woont. Justitie verdenkt M. ervan de schutter te zijn die rapper Bigidagoe (Danzel S.) in de Vechtstraat neerschoot op 25 augustus 2020.

Volgens het OM was de beschieting van Bigidagoe mogelijk een wraakactie voor een andere schietpartij, waarbij Jermaine M. in zijn schouder werd geraakt.