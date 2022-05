Tot 12 jaar cel voor recordpartij ketamine, 400 kilo coke en methlab

Connect on Linked in

De rechtbank in Haarlem heeft woensdag celstraffen tot 12 jaar opgelegd aan negen verdachten voor hun betrokkenheid bij uiteenlopende drugsdelicten. De zaak draait onder meer om de invoer van een grote hoeveelheid cocaïne in de haven van IJmuiden, de grootschalige handel in ketamine, het runnen van een crystal methlab in Hollandscheveld (Drenthe) en het dumpen van afval uit dit drugslab.

Mexicaanse laboranten

De hoogste straf van 12 jaar heeft de rechtbank opgelegd aan de 38-jarige Bachir M. uit Hoofddorp, één van de hoofdverdachten. Hij heeft zich schuldig heeft gemaakt aan het medeplegen van het bereiden van crystal meth in het voorjaar van 2020. Ook heeft hij zich samen met anderen schuldig gemaakt aan de dumping van het drugsafval in een bos in Ermelo. Bij het produceren werd gebruik gemaakt van Mexicaanse laboranten.

400 kilo coke

De rechtbank oordeelde verder dat M. een groothandel in ketamine heeft gehad. Gezien de frequentie van de leveringen was er volgens de rechtbank sprake van een zeer intensieve handel. Daarnaast heeft Bachir M. zich schuldig gemaakt aan de invoer van 400 kilo cocaïne in IJmuiden in februari 2019. M. is ook veroordeeld voor deelneming aan een criminele organisatie en het witwassen van 290.000 euro. De eis tegen M. was 14 jaar cel.

Drents drugslab

Twee andere verdachten van 33 en 34 krijgen respectievelijk 8 en 5 jaar celstraf. De rechtbank vindt bewezen dat zij beiden in grote mate betrokken waren bij het bereiden van crystal meth in het drugslab in Drenthe en dat zij hebben deelgenomen aan een criminele organisatie. De 33-jarige man heeft zich ook schuldig gemaakt aan de dumping van het afval afkomstig van het drugslab, aan groothandel in ketamine en valsheid in geschrift. De ander was ook in het bezit van twee vuurwapens.

Taakstraf

De partner van Bachir M. is vrijgesproken van het bezit van 350 kilo ketamine. De rechtbank acht niet bewezen dat zij wist dat haar man deze zeer grote hoeveelheid in voorraad had. Zij krijgt 240 uur taakstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf voor valsheid in geschrift, begaan bij respectievelijk het aangaan van een huurovereenkomst voor een woning en het afsluiten van een hypotheek.

Medeverdachten

Bij het transport van de 400 kilo cocaïne naar IJmuiden waren volgens de rechtbank nog twee mannen betrokken. Jesse B. (26) uit Beverwijk krijgt vijf jaar cel en Willem B. (69) uit Voorschoten vier jaar cel. Die laatste werd in 2021 al veroordeeld tot 10 jaar celstraf in een andere zaak. Daarbij was sprake van soortgelijke feiten.

Drie andere verdachten van 62, 38 en 33 jaar krijgen deels voorwaardelijke celstraffen tot 18 maanden opgelegd respectievelijk wegens intensieve handel in ketamine, het vervoer van ketamine vanuit Duitsland naar Nederland en het dumpen van chemicaliën uit het drugslab.

Encrochat

De rechtbank heeft bij de beoordeling van het omvangrijke onderzoek “Messina” afgeweken van beslissingen van andere rechtbanken in Encrochat-zaken tot nu toe. De rechtbank stelt centraal dat er bij de opsporing intensief is samengewerkt tussen Nederland en Frankrijk. Voor die intensieve samenwerking bestaan afspraken in EU-kader en regels in de Nederlandse wet. Die regels zijn op juiste wijze toegepast, aldus de rechtbank.

In EU-kader vertrouwen we op het rechtssysteem van Frankrijk. Daarom is de beslissing van de Franse rechter om de server te hacken niet getoetst. De machtiging van de Nederlandse rechter-commissaris voor de hack op alle telefoons van Nederlandse gebruikers wel. De conclusie van de rechtbank is dat het onderzoek rechtmatig is geweest.

Schadevergoeding

Staatsbosbeheer heeft tegen de verdachten van de drugsdumping een schadevergoeding ingediend van ongeveer 8.000 euro. Dit waren de kosten van het opruimen van het drugsafval. Deze vordering heeft de rechtbank in drie zaken toegewezen.

Van vier van de veroordeelden heeft de rechtbank vastgesteld dat zij uit de gepleegde feiten financieel voordeel hebben behaald. Zij moeten dit voordeel aan de staat betalen. Het gaat om bedragen van 21.100 tot 92.000 euro.