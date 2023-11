Tot 12 jaar cel voor wilde schietpartijen in Bergen op Zoom

Connect on Linked in

De rechtbank in Breda heeft dinsdag vier verdachten veroordeeld tot celstraffen tussen de vijf maanden en twaalf jaar voor hun betrokkenheid bij twee schietpartijen in Bergen op Zoom in oktober 2021. De rechtbank vindt dat er sprake was van doodslag en poging tot moord.

Drie incidenten

In de nacht van zaterdag 9 op zondag 10 oktober 2021 vond er een mishandeling plaats in het uitgaansleven in Antwerpen. Een van de verdachten sloeg de oudere broer van twee andere verdachten onder andere een blauw oog.

Parkeerplaats

Op 12 oktober 2021 rond etenstijd lokte een van die twee de man die verantwoordelijk was voor de mishandeling in Antwerpen onder valse voorwendselen naar een parkeerplaats in Bergen op Zoom, om wraak te nemen. Eenmaal aangekomen op de parkeerplaats opende een van de verdachten het vuur. Het doelwit zat nog in zijn auto en dook net op tijd weg.

Hij trok daarop zijn eigen vuurwapen en schoot de schutter in zijn been. Volgens de rechtbank was die actie noodweer. Deze man krijgt hiervoor geen straf.

De lokker krijgt van de rechtbank straf voor poging tot moord.

De Theepot

Een van de verdachte is eigenaar van theehuis De Theepot op de Wouwsestraatweg, zo’n anderhalve kilometer verderop. Twee verdachten reden in de richting dat café.

Daar in de buurt kwam het nogmaals tot een schietpartij, waarbij een man door het hoofd wordt geschoten. De beslissing om het slachtoffer neer te schieten was volgens de rechtbank impulsief genomen. Deze verdachte wordt daarom veroordeeld voor doodslag, en niet voor moord.

Poging moord

Voor wapenbezit en doodslag in de buurt van De Theepot legt de rechtbank een straf op van twaalf jaar cel.

Voor wapenbezit en poging tot moord op de parkeerplaats is de straf ook twaalf jaar cel. De officier van justitie had hiervoor een veel lagere straf geëist, omdat hij uitging van poging tot doodslag.

De twee andere verdachten krijgen straffen voor bedreiging (zes maanden) en wapenbezit (vijf maanden).