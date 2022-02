‘Antwerpse uitgaansruzie aanleiding dodelijke schietpartij Bergen op Zoom’

De hoofdverdachte van de dodelijke schietpartij in Bergen op Zoom, afgelopen oktober, heeft bekend het dodelijke schot te hebben gelost. Een ruzie in het uitgaansleven in Antwerpen lijkt de eerste aanleiding te zijn geweest tot die dodelijke schietpartij. Dat heeft de advocaat van de hoofdverdachte aan Crimesite bevestigd. In Antwerpen was er een vechtpartij waarbij een broer van de hoofdverdachte in een café in Antwerpen werd mishandeld door enkele mannen. Het slachtoffer moest enige tijd in een ziekenhuis worden behandeld.

Broer

Niet lang na de vechtpartij in Antwerpen was er op de avond van 12 oktober in Bergen op Zoom een confrontatie tussen een groep mannen en onder meer een broer van het slachtoffer in Antwerpen. Dat leidde rond 18.30 tot een schietpartij op de Jan Dercksstraat waarbij de broer gewond raakte aan zijn been. Op de Jan Dercksstraat vond de politie verschillende kogelhulzen op de weg. Bij een Shell-station in de buurt stond een AudiQ5 met kogelgaten waarin het slachtoffer had gereden.

De Theepot

Een bron in de familie van dat gewonde slachtoffer zegt aan Crimesite dat een paar minuten later een groep van ongeveer 15 mannen, onder wie leden van motorclub Supremos MC, naar theehuis De Theepot was gekomen, op de Wouwsestraatweg, zo’n anderhalve kilometer verderop. Op een grasveldje vlakbij De Theepot kwam het opnieuw tot een confrontatie tussen deze groep en weer een andere broer, die gewapend was met een vuurwapen. Hij loste daarmee een schot in de lucht. Volgens een familielid hoopte hij de groep uitéén te drijven. Daarna loste de schutter een schot op de 55-jarige Yilmaz Yeral uit Bergen op Zoom. Die werd neergeschoten en overleed later in een ziekenhuis.

Hoofdverdachte bekent

Een arrestatieteam deed een uur later een inval in De Theepot. De politie arresteerde die avond drie personen, die zijn al snel op vrije voeten gesteld.

Ruim twee weken later meldde zich op het politiebureau een 22-jarige man uit Bergen op Zoom. De politie zei hem te zien als de hoofdverdachte. Hij zit nog steeds vast. Volgens zijn advocaat Guy Weski heeft deze man bekend te hebben geschoten: ‘Mijn cliënt stelt te hebben gehandeld uit noodweer aangezien hij omsingeld werd door een zeer agressieve groep personen die wraak kwamen nemen voor een eerder incident. Vanaf het begin heeft hij dit al verklaard aan de politie.’

Afgelopen week heeft de politie in Schiedam een 24-jarige man uit Schiedam gearresteerd. Zijn mogelijke rol bij de gebeurtenissen wordt nu onderzocht.