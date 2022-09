Tot 12 jaar geëist voor grootschalige cocaïne-import via hack haventerminals

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft maandag voor de rechtbank in Amsterdam tot 12 jaar cel geëist tegen zes verdachten in de strafzaak 26Zenne. Volgens justitie hielden ze zich als criminele organisatie bezig met de grootschalige import van vooral cocaïne via de havens van Rotterdam en Antwerpen. Daarbij werd gebruik gemaakt van een of meerdere corrupte contacten die meehielpen met het hacken van een computernetwerk van haventerminals.

(Beeld uit archief)

De zes mannen van 25 tot 57 jaar komen uit Alblasserdam, Barendrecht en Rotterdam. Tegen Bob Z. (56) uit Ridderkerk eist het OM de hoogste strafeis van 12 jaar cel. Tegen de andere verdachten werden celstraffen van 3 jaar, 3 jaar en 50.000 euro geldboete, 7 jaar, 8 jaar en 10 jaar geëist. Eén van de verdachten is eerder veroordeeld voor het hacken van het havenbedrijf ECT. Deze zaak ligt nog (na terugverwijzing door de Hoge Raad) bij het gerechtshof.

Ontsleutelde berichten

Het onderzoek 26Zenne startte op 10 februari 2021 na ontsleutelde berichten via Encrochat en SKY ECC. In die berichten communiceerden de verdachten via cryptofoons over de handel en smokkel van veelal cocaïne en het hacken van computersystemen van haventerminals.

Arrestaties

De zes verdachten werden in september 2021 opgepakt. Bij doorzoekingen van meerdere woningen en bedrijfspanden in Alblasserdam, Rotterdam, Barendrecht en Hapert werden onder andere ongeveer 400 kilo cocaïne, één miljoen euro aan contanten en meerdere vuurwapens in beslag genomen. De zes mannen worden verdacht van handel en invoer van drugs, handel in vuurwapens en munitie en poging tot uitlokking van moord dan wel wederrechtelijke vrijheidsberoving.

Corrupte handlangers

Volgens justitie waren grote havenbedrijven als Antwerpen Europe Terminals (AET), APM Terminals in Rotterdam en VDH in Rotterdam beoogde doelwitten van het criminele netwerk. De verdachten bedienden zich van corrupte handlangers op strategische posities in haventerminals in Rotterdam en Antwerpen.

Hacken

Daarnaast werd gebruik gemaakt van een of meerdere handlangers bij het hacken van een computernetwerk van haventerminals. Als op die wijze bleek dat de containers van een bedrijf niet of weinig werden gecontroleerd, was het risico op ontdekking beperkt als in zo’n container drugs werden bijgeplaatst.

Het OM hekelde op zitting het ogenschijnlijke gemak waarmee de zes verdachten onderling handelden in drugs, geld verplaatsten, hebben witgewassen en wapens voorhanden hebben gehad. ‘Ook het gebruik van (dodelijk) geweld, wapens, intimidatie en bedreigingen maakt onlosmakelijk deel uit van de grootschalige handel in drugs,’ aldus het OM.

De rechtbank doet uitspraak op 21 november.