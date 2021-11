Tot 14 jaar cel geëist voor 488 kilo cocaïne in kermisattractie vanaf Curaçao

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft woensdag tussen twee en veertien jaar cel geëist tegen acht verdachten in een internationale cocaïnezaak. Het gaat om zeven mannen van 39 tot 61 uit Den Haag, Zoetermeer en Rotterdam en een 47-jarige vrouw uit Den Haag. De zaak genereerde landelijke bekendheid toen bekend werd dat een partij van 488 kilo cocaïne verstopt was in een kermisattractie die per boot vanaf Curaçao naar Nederland was verscheept.

De partij werd in april 2016 door de Douane onderschept in de Rotterdamse haven. De aangetroffen lading vertegenwoordigde een straatwaarde van 15 miljoen euro. Zeven verdachten worden verdacht van deelname aan een criminele organisatie. Daarnaast gaat het om strafbare feiten zoals cocaïne-import, harddrugsbezit, witwassen en vuurwapen- en munitiebezit.

Geldboetes

Naast de geëiste gevangenisstraffen vorderde het OM tegen zeven verdachten een geldboete van 50.000 euro. Ook krijgen de verdachten als het aan het OM ligt kostbare spullen die eerder in beslag zijn genomen, zoals luxe voertuigen en dure horloges, niet meer terug.

Het onderzoek naar de zaak begon in januari 2016 naar aanleiding van een tip dat een inmiddels 61-jarige man uit Den Haag grote partijen cocaïne via Schiphol binnen zou smokkelen. De recherche bracht op basis van onder andere telefoontaps, afluisterapparatuur, observatieteams en financiële analyses het netwerk rond de man in kaart.

Invallen

Uit het onderzoek kwam de grootschalige internationale handel in cocaïne naar voren en in september en oktober 2017 vonden er verschillende doorzoekingen plaats in woningen en bedrijfspanden, in de regio’s Den Haag, Zoetermeer, Rotterdam en op Curaçao. In de woning van de 61-jarige verdachte werden naast attributen die wezen op drugshandel ook 61.000 euro contant geld aangetroffen. In totaal werden tijdens de actiedagen zes verdachten aangehouden door het Cargo Harc Team Schiphol, een samenwerkingsverband tussen de Koninklijke Marechaussee, Douane en FIOD.

Een 51-jarige man uit Den Haag die vastzat in een andere strafzaak zette vanuit de gevangenis zijn criminele zaken met behulp van de andere leden van de organisatie voort.

Codewoorden

Volgens de officier van justitie blijkt uit de vele afgeluisterde gesprekken dat de verdachten dagelijks met elkaar contact hadden, steeds aan een half woord genoeg hadden en veelvuldig gebruik maakten van codewoorden. Ook werd gebruik gemaakt van gecrypte telefoons en verschillende verhullende bedrijfsconstructies, gericht op het witwassen van geld.

Drie verdachten, de 61-jarige Hagenaar, de 51-jarige man uit Den Haag en een 39-jarige Rotterdammer zijn eerder veroordeeld voor drugsdelicten en krijgen hogere strafeisen. Doordat ze zich blijven roepen op hun zwijgrecht moeten ze volgens justitie hoger gestraft worden.

De rechtbank doet in februari 2022 uitspraak.